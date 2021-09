Wypadek w Legendii? Co tam się stało? W Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie interweniowała policja Olga Krzyżyk

Wypadek w Legendii. Co się stało na nocnej zabawie w Śląskim Wesołym Miasteczku? Na atrakcji Diamond River doszło do zetknięcia się dwóch łódek na torze wodnej trasy. Uczestnicy zabawy wystraszyli się i po chwili sami wysiedli z łódek. Część osób zgłosiła też skargę. Wyjaśniamy, co się stało 11 września w parku rozrywki w Chorzowie.