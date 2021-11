Wypadek w Katowicach! Samochód wjechał pod tramwaj. Ruch przy ulicy złotej jest kierowany przez policjantów

- Po godzinie 14 dyżurny otrzymał zgłoszenie do zdarzenia przy ulicy Złotej. Na miejscu samochód wjechał pod tramwaj. Jedna osoba została ranna. Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży. - wyjaśnia st. kpt. Adam Kryla, oficer prasowy KMP SP w Katowicach.

W Katowicach, przy ulicy Złotej doszło do kolizji samochodu z tramwajem. W sobotę, 6 listopada, dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymał zgłoszenie zdarzenia.

6 osób znajdowało się w tramwaju

Jak wyjaśnia nam oficer prasowy tramwajem podróżowało 6 osób. Na szczęście żadnemu z pasażerów ani też motorniczemu nic się nie stało.

Ranny został kierowca samochodu Volkswagen, który został przewieziony do szpitala. Mężczyzna był jedynym pasażerem samochodu. Policjanci zlecili badanie krwi poszkodowanego pod kątem obecności alkoholu we krwi.

- Przejeżdżałam tamtędy taksówką i zauważyłam, że z tylnej strony wychodził człowiek w szarym T-shircie, prawdopodobnie sprawca wypadku. Zataczał się, więc trudno powiedzieć czy to na skutek wypadku czy wpływu alkoholu. Gdy podeszła do niego policja uklęknął i podnosił ręce do góry. - relacjonuje nam świadek zdarzenia.

Ruch tramwajów przy ulicy Złotej w kierunku Centrum Katowic został wstrzymany do godziny 15. Obecnie miejsce zdarzenia zostało już posprzątane, nie działa tylko sygnalizacja świetlna. W związku z awarią, ruchem pojazdów kierują policjanci z Komendy Miejskiej w Katowicach.