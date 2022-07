Wypadek przy Placu AKS w Chorzowie. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem [ZDJĘCIA]

Wypadek przy Placu AKS w Chorzowie. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem

Jak podaje nam Komenda Miejska Policji w Chorzowie, kierująca samochodem, włączając się do ruchu i wyjeżdżając z parkingu przy AKS nie zauważyła tramwaju i wjechała prosto na niego.

- Kierująca pojechała do szpitala, ale tylko na profilaktyczne badania. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, nikomu się nic nie stało - relacjonuje nam asp. szt. Sebastian Imiołczyk z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Zdarzenie wiązało się ze sporymi problemami w ruchu drogowym. - Od godz. 9.35 mamy ruch już tam przywrócony w pełni - mówi nam Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwaje Śląskie S.A. - Mieliśmy wstrzymany ruch w stronę Katowic. To był tramwaj, który jechał od strony Bytomia do Katowic i on nam zablokował tylko ten kierunek. W przeciwnym kierunku tramwaje jeździły normalnie - dodaje.