Wypadek na DTŚ w Chorzowie. Zderzyły się tam cztery samochody, są ranni. Nadal przejazd jest utrudniony

Wszystko to działo się około godziny 17.20. Na Drogowej Trasie Średnicowej w Chorzowie zderzyły się cztery samochody. Początkowo nie było wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia. Mogły to być dość trudne dziś warunki jazdy, bo jezdnie są miejscami oblodzone. W grę mogła też wchodzić po prostu nieuwaga któregoś z kierowców.

Potem okazało się, że winę za zderzenie czterech samochodów ponosi 27-letni kierowca z Katowic, który swoim pojazdem uderzył w samochody stojące w korku i czekające na zjazd z DTŚ w ul. Nomiarki.

Zderzenie wyglądało dość groźnie. Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie poszkodowane zostały dwie osoby, które zostały przetransportowane przez służby medyczne do szpitala. To dwie 16-latki, mieszkanki Chorzowa oraz Świętochłowic.

Bezpośrednio po karambolu na drodze zrobiło się duże zamieszanie, ale ostatecznie po przyjeździe na miejsce policjantów ruch w stronę Gliwic odbywa się trzema pasami. Nadal zablokowany jest natomiast zjazd w ulicę Nomiarki.