Wycieczki rowerowe do 11 km od Chorzowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Chorzowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Chorzowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: 02 Lasami do Lędzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 53,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 400 m

Suma zjazdów: 401 m

Rowerzystom z Chorzowa trasę poleca JacekG155

Z Katowic do Lędzin przez Lasy Murckowskie

Ok. 50 - 60 km trasa wiodąca głównie przez kompleksy leśne położone na południe od aglomeracji śląskiej. Po drodze można zaliczyć najwyższy punkt Katowic - Wzgórze Wandy z dostrzegalnią pożarową, podziwiać stare buki w rezerwacie „Las Murckowski”, obejrzeć dzielnicę Murcki, kościółek św. Klemensa w Lędzinach. Z Klemensowej Górki przy dobrej pogodzie można dojrzeć Beskidy.

Opcjonalnie można też zwiedzić Nikiszowiec i Giszowiec. Na trasie nie ma zbyt wielu możliwości zjedzenia posiłku lub napicia się, ale można znaleźć lokal w Lędzinach, można też zatrzymać się na koniec na Rybaczówce lub na Muchowcu.

Niedaleko proponowanej trasy, w Lasach Murckowskich znajduje się też ciekawy użytek ekologiczny „Płone Bagno” – który chroni część boru bagiennego wraz z fragmentem torfowiska wysokiego.

