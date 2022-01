Wycieczki rowerowe do 11 km od Chorzowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Chorzowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Z Katowic do Lędzin przez Lasy Murckowskie Ok. 50 - 60 km trasa wiodąca głównie przez kompleksy leśne położone na południe od aglomeracji śląskiej. Po drodze można zaliczyć najwyższy punkt Katowic - Wzgórze Wandy z dostrzegalnią pożarową, podziwiać stare buki w rezerwacie „Las Murckowski", obejrzeć dzielnicę Murcki, kościółek św. Klemensa w Lędzinach. Z Klemensowej Górki przy dobrej pogodzie można dojrzeć Beskidy. Opcjonalnie można też zwiedzić Nikiszowiec i Giszowiec. Na trasie nie ma zbyt wielu możliwości zjedzenia posiłku lub napicia się, ale można znaleźć lokal w Lędzinach, można też zatrzymać się na koniec na Rybaczówce lub na Muchowcu. Niedaleko proponowanej trasy, w Lasach Murckowskich znajduje się też ciekawy użytek ekologiczny „Płone Bagno" – który chroni część boru bagiennego wraz z fragmentem torfowiska wysokiego.

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,34 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 625 m

AniaBog poleca trasę rowerzystom z Chorzowa

Dla miłośników dwóch kółek, nawet tych najmłodszych. Wycieczka trwała 6 godzin, ale to za sprawką placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym, który jest piękny. Plac zabaw wywrze mega pozytywne wrażenie na małych i dużych... czysto i to bardzo. Poza tym niezła lekcja przyrody, ścieżka ma ok 2 km.

Ogromną atrakcją jest zamek w Chudowie, a w zasadzie wszystko, co dookoła: jedzonko, zielona trawa, atrakcje dla dzieci.

Pokazana trasa: lasy, droga asfaltowa i pole.. no tak ścieżka rowerowa było lekko zabłocona i trzeba było zaliczyć pole. Gdzie? Ech.. niech to będzie "niespodzianka".

