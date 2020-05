Wirtualny dzień otwarty w Uniwersyteckim I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. To projekt uczniów chorzowskiego "Słowaka"

Wirtualny dzień otwarty w Uniwersyteckim I LO w Chorzowie. To projekt uczniów z chorzowskiego "Słowaka"

Nauczyciele i uczniowie chorzowskiego "Słowaka" zapraszają kandydatów do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na Dzień Otwarty, który rozpocznie się w środę, 13 maja o godzinie 17.00. To będzie wyjątkowy dzień otwarty.

Dzień otwarty przybliży kandydatom ofertę Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, w tym autorski system kształcenia w około stu profilach nauczania, kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych czy formy współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami.

Dzień otwarty w "Słowaku" to zawsze także okazja do zwiedzenia modernistycznego budynku Uniwersyteckiego I LO w Chorzowie. Tym razem będzie to także możliwe, ale wirtualnie. Z powodu pandemii koronawirusa młodzież nie może przyjść do szkoły i zapoznać się z ofertą placówki, ani pooglądać sam budynek. Uczniowie I LO w Chorzowie znaleźli jednak rozwiązanie tego problemu.