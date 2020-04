Wiosna 2020 w Parku Śląskim w Chorzowie. Kwitnie magnolia i wiśnia. Zobaczcie jak jest pięknie!

W Parku Śląskim kwitną kwiaty i krzewy. Piękna wiosna 2020 w Parku Śląskim w Chorzowie

W Cichym Zakątku, przy budynku dyrekcji i w pobliżu Rosarium rozkwitły magnolie, a na alei Ziętka wiśnie. W Parku Śląskim rozkwitła także forsycja. To także początek kwitnienia derenia jadalnego. Dereń jadalny spotkamy m.in. przy alei Różanej. Lada dzień kwitnienie rozpoczną także oczary w Ogrodzie Japońskim. Nie zapomnijmy także o żółtych żonkilach, które zobaczymy m.in. w okolicy budynku dyrekcji Parku Ślaskiego.

Z powodu epidemii koronawirusa Park Śląski jest obecnie zamknięty dla gości. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku Śląskiego. Zakaz ten wprowadzony jest do odwołania. Nie można wejść do Parku Śląskiego, dlatego tym bardziej warto zobaczyć na zdjęciach, jak przyroda w Parku Śląskim budzi się do życia.