Weekend pełen wrażeń w Parku Śląskim. Rozpocznie się od otwarcia lodowiska

Lodowisko, a na nim słodki poczęstunek

W piątek, 3 grudnia o 16:30 odbędzie się oficjalne otwarcie lodowiska w Parku Śląskim. Zimowa atrakcja będzie mieścić się na Placu Mistrzów, tuż obok Stadionu Śląskiego. Jego wymiary to 20x30 metrów. Pierwsze 100 osób, które zjawią się na uroczystości otrzyma darmową gorącą czekoladę.

- W piątek oficjalne otwarcie lodowiska z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego, podczas którego profesjonalni trenerzy hokeja z PHL - Polskiej Hokejowej Ligi pokażą Wam tricki, aby następnie zaprosić Was do wspólnej jazdy i szkolenia na lodzie - czytamy w komunikacie Parku Śląskiego.[/cyt]

Obok lodowiska do dyspozycji będzie otwarta wypożyczalnia łyżew - płatna. Jak dodaje rzecznik prasowa, wejście będzie kosztować symboliczną kwotę - złotówkę. Projekt ten powstał, dzięki współpracy zarządu województwa śląskiego oraz "kotła czarownic". Lodowisko będzie czynne od wtorku do niedzieli od 12:00 do 20:00, w poniedziałki będzie nieczynne. Dodatkowo w mikołajki - 6 grudnia, każdy łyżwiarz z czapką Mikołaja będzie mógł bezpłatnie skorzystać z lodowiska.