W to miejsce ściągały tysiące Ślązaków w weekendy - zabawa była przednia! Kto pamięta dyskotekę Piramida w Chorzowie? Zobacz stare zdjęcia red./OK

To już historia... choć dla wielu być może wciąż żywa. Tam bawiły się tysiące Ślązaków! Gdzie byłeś w niedzielę 27 IV 2004 roku? Jeżeli bawiłeś się wówczas w jednej z najsłynniejszych dyskotek w woj. śląskim - w chorzowskiej Piramidzie... to może jesteś na tych zdjęciach! Imprezę rozkręcał wówczas niemiecki DJ Westbam. Te zdjęcia, to jak podróż do przeszłości. Do Piramidy ściągały niegdyś co weekend setki Ślązaków! Przekonajcie się, kliknijcie w galerię.