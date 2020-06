W Rosarium Parku Śląskiego zakwitły róże. Tysiące krzewów róż w największym w Europie ogrodzie różanym

W Parku Śląskim zakwitły róże. Najwięcej odmian róż zobaczymy w Rosarium

W samym Rosarium można podziwiać prawie 300 odmian róż. W ogrodzie różanym zobaczymy kolekcję ok. 30 tysięcy krzewów róż. Czerwiec to najlepszy czas na wizytę w tym urokliwym zakątku chorzowskiego parku. Najlepszy czas na podziwianie róż to przełom czerwca i lipca. Piękny krajobraz Rosarium tworzą także urokliwe oczka wodne z pięknymi klombami nenufarów. Nad Rosarium przebiega znana kolej linowa „Elka”. Ogród różany można oglądać też z góry.

Róże można podziwiać w Rosarium Parku Śląskiego, ale nie tylko. Zobaczymy je tez wzdłuż ulicy Harcerskiej, czyli od wejścia od strony Stadionu Ślaskiego i chorzowskiego skansenu. Najwięcej tych kwiatów można zobaczyć oczywiście w Rosarium. Tam występują głównie róże wielkokwiatowe, wielokwiatowe i okrywowe. Zachwycają kolorem i zapachem także róże z grupy pomarszczonych, które można m.in. zobaczyć przed wejściem do Rosarium od strony Ogrodu Japońskiego.