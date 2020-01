W Parku Śląskim ponownie zobaczymy rzeźby Anny Dębskiej. Rzeźby przejdą renowację

Do Parku Śląskiego powrócą rzeźby Anny Dębskiej

Parkowe rzeźby Anny Dębskiej trafią do renowacji. W magazynach Parku Śląskiego, w związku z ich złym stanem technicznym, jest kilka rzeźb tej artystki, takich jak Wilki”, „Gazele” czy „Źrebaki” oraz „Perkoza”, do której jednak nie ma pewności, że to dzieło tej artystki. To kolejna inwestycja w ramach projektu miejskiego „Modernizacja Parku Śląskiego”.

- Użyte materiały będą tożsame lub nawet identyczne, jak te pierwotnie wykorzystywane przy ich tworzeniu - zaznacza Artur Cieślak, dyrektor techniczny Parku Śląskiego.

- Wszystko jest oczywiście ujęte w programach prac konserwatorskich, bo rzeźby są wpisane do rejestru zabytków - dodaje Artur Cieślak.

Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeźb są "Źrebaki". Można je było zobaczyć przy Domu Turysty PTTK, a następnie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Po renowacji rzeźba ta stanie tuż przy budynku dyrekcji parku.