W Chorzowie trwa Vinyl Festival. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w koncertach, giełdzie płyt i warsztatach. Na zakończenie zagra Ewa Bem

W Sztygarce otwarto Strefę Winylową

Sobotni Vinyl Festival rozpoczął się o godz. 11 w kompleksie Sztygarka otwarto Strefę Winylową, gdzie rozstawili się sprzedawcy z całej Polski. Znajdziemy tu nie tylko znane i szanowane sklepy, takie jak Trzaski, Winylownia, Antykwariat Grochowski czy Winyl Market, ale też uznane wydawnictwa, m.in. Mystic Records, Antena Krzyku, GAD Records, AC Records, Asfalt Records oraz Astigmatic Records.

Na miejscu zastaliśmy znanego trębacza, Piotra Schmidta, który dzień wcześniej w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu na chorzowskim rynku, uczestniczył w premierze winylowego wydania płyty Piotr Schmidt Quartet - Saxesful Vol. II. Podczas spotkania można było usłyszeć opowieści o jego współpracy z wybitnymi saksofonistami, takimi jak Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Miśkiewicz czy Zbigniew Namysłowski. Nie zabrakło też muzyki „na żywo”.

W Strefie Winylowej każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na to czy jest miłośnikiem nowych, limitowanych wydawnictw, czy też starych, czasami trudnych do zdobycia wydań z epoki. W ramach wydarzenia odbyły się też występy DJ-ów, takich jak Risky, Dj Anusz oraz Hubert Tas, który zaprezentował set złożony z winyli zdobytych podczas podróży do Azji. Ten ostatni prowadzi także bezpłatne warsztaty organizowane również w niedzielę.