W Chorzowie po raz pierwszy odbędzie się wege festiwal. Czym gości zaskoczy bezmięsna kuchnia?

Wege festiwal poraz pierwsze trafił to Chorzowa. Te wydarzenie to idealna okazja dla osób, które konsumują mięso, by spróbować smacznych zamienników.

Znany z innych miast festiwal teraz trafił do Chorzowa. To świetna okazja, aby skosztować bezmięsnych przysmaków z całego świata. Oprócz tego pokaz mody młodych projektantów, którzy nie korzystają ze skór i futer. – informuje UM Chorzów.

Jakich rodzajów kuchni będą mogli spróbować odwiedzający?

Pomimo faktu, iż jest to pierwszy wege festiwal w Chorzowie, wiele rodzajów foodtracków pojawi się w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy ulicy Dąbrowskiego 7. Pitaya Warszawa, PHO 206, Vegan Af Ramen Katowice, Rumah Makan, Vege Kiosk i wiele innych foodtracków będą mogli poznać mieszkańcy miasta.