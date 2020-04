W Chorzowie na rynku 18-latek dźgnął nożem 35-latka. Zaczęło się od kradzieży w sklepie

W trakcie kontroli centrum przesiadkowego w Chorzowie do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego podbiegł mężczyzna i poinformował ich, że przed chwilą na rynku młody mężczyzna ugodził nożem innego mężczyznę.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za sprawcą, jadąc ul Kościuszki, zauważyli 18-latka i niezwłocznie go zatrzymali. Sprawą zajęli się śledczy z chorzowskiej komendy. Jak ustalili, około 19:30 do jednego ze sklepów w rejonie rynku weszły trzy osoby i po chwili go opuściły, wówczas jeden z klientów poinformował właściciela, że chyba coś ukradły.