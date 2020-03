W Chorzowie mężczyzna wypadł z balkonu razem z... fotelem. Do zdarzenia doszło na Hajduckiej

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę 28 marca w Chorzowie przed południem w jednym z mieszkań przy ul. Hajduckiej. Jak informuje st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy chorzowskiej policji, 45-letni mężczyzna z balkonu mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze chciał wyrzucić fotel. Z niewiadomych przyczyn spadł z balkonu razem z meblem.

- Mężczyzna początkowo był nieprzytomny, nie było z nim kontaktu. Wezwana na miejsce karetka zabrała go do szpitala - informuje Imiołczyk. Dodaje, że początkowo do zdarzenia miał zostać wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie nie było takiej potrzeby - zdecydowano się na transport karetką.