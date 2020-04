Uber Eats rusza w Chorzowie i Rudzie Śląskiej. Można zamawiać jedzenie z dowozem

Pierwsze były Katowice, w październiku 2019 r. dołączyły do nich Gliwice, Sosnowiec i Zabrze, a teraz - Chorzów i Ruda Śląska. To właśnie tam trafi aplikacja Uber Eats, czyli usług pozwalająca na zamawianie jedzenia z lokalnych restauracji poprzez aplikację w smartfonie.

Uruchomiono też akcję promocyjną Zamawiaj Lokalnie, która ma na celu wsparcie lokalnych restauracji poprzez promowanie przygotowanych przez nie specjalnych ofert dla użytkowników Uber Eats. Akcja promocyjna jest cykliczna i trwa od wtorku do piątku w każdym tygodniu. Restauracje oferują do 50 proc. zniżki, dwa dania w cenie jednego czy gratisy do zamówień.

To intuicyjna aplikacja mobilna łącząca użytkowników z restauracjami oraz dostawcami – partnerami Ubera, którzy oferują możliwość dowozu wybranego posiłku w szybkim czasie. Co ważne: w Uber Eats nie ma minimalnej kwoty zamówienia. Nie trzeba zatem spełnić wymogu osiągnięcia określonego pułapu cenowego, aby restauracja przyjęła nasze zamówienie.

Od kliknięcia wybranego dania w aplikacji i złożenia zamówienia, do przyjazdu kuriera upływa zazwyczaj poniżej 32 minut. Trasę dostawcy można śledzić na bieżąco na mapie w aplikacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku korzystania z aplikacji Uber do zamawiania przejazdu. Użytkownik wie też, o której godzinie dotrze do niego dostawca. Płatność za jedzenie pobierana jest z podpiętej do aplikacji karty bankowej.