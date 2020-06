Tygodniowy przegląd prasy (Chorzów, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Kąpieliska czynne w Chorzowie 14.06.2020. Szukasz miejsca, w Chorzowie, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy rozpoczął się już sezon na Twoim ulubionym kąpielisku w Chorzowie?Sprawdź, czy znajdziesz je na naszej liście. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Chorzowie. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Chorzowie znajdziesz w naszym artykule. Kąpieliska to bardzo fajne miejsca, aby popływać i zabrać swoich bliskich nad wodę. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Chorzowie i okolicy.

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym jest nowy mieszkaniec. To gatunek, którego wcześniej nie było w chorzowskim zoo. Do śląskiego zoo przyjechała samica serwala o imieniu Afromeda. Wcześniej samica mieszkała w ogrodzie zoologicznym w Ostrawie w Czechach. W chorzowskim zoo zajęła dawny wybieg skunksów. Kilka kroków dalej znajduje się natomiast wybieg gepardów, gdzie można zobaczyć dwa młode koty, które już sporo urosły. Sami zobaczcie!

W największym w Europie ogrodzie różanym, czyli Rosarium Parku Śląskiego, zakwitły róże. To tysiące krzewów, które można podziwiać na powierzchni 7 ha chorzowskiego ogrodu różanego. Obsadzone krzewami róż kwietniki w kształcie plastra miodu i kwietniki w kształcie soczewek wyglądają przepięknie. W powietrzu czuć kwiatowy zapach. W Rosarium zobaczymy około 300 odmian róż.

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko.