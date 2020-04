Trwa akcja "Jedzenie dla Medyka". Do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i do szpitala w Tychach trafiły kanapki i napoje. Wolontariusze przygotowują kanapki, ciastka, kawę i ciepłe posiłki, a także napoje dla personelu medycznego walczącego z epidemią w okolicznych szpitalach. Akcja powstała z inicjatywy Związku Górnośląskiego. Trwa także zbiórka na akcję, gdyż potrzebne są pieniądze, dzięki którym jedzenie i napoje wciąż będzie przygotowywane i dostarczane do szpitali.

Trwa akcja "Jedzenie dla Medyka". Jedzenie i napoje trafią do szpitali w Chorzowie i Tychach Do chorzowskich szpitali oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach trafiają posiłki oraz napoje. Tak działa akcja "Jedzenie dla Medyka". Wolontariusze przygotowują posiłki, a następnie dostarczają je do szpitali w okolicy. - W ramach akcji "Jedzenie dla Medyka", jako wolontariusze robimy posiłki i rozwozimy je do szpitali w naszej okolicy. Od poniedziałku zaopatrzyliśmy Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz szpital w Tychach w 1000 kanapek, a we wtorek 7 kwietnia także w 90 zgrzewek napojów - mówi Mikołaj Jordan, wolontariusz. - Wszystko odbywa się oczywiście pro bono, kuchnię i samochód dostawczy użyczyła nam za darmo firma Langfort Catering. Akcja powstała z inicjatywy Związku Górnośląskiego - dodaje wolontariusz.



"Jedzenie dla medyka" jest wspólną inicjatywą Związku Górnośląskiego i Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Do akcji włączyły się także inne osoby, organizacje, firmy i instytucje. organizatorzy zapraszają kolejne osoby, które chcą pomóc.



Akcję "Jedzenie dla Medyka" można wspomóc także wpłacając datki na stronie zrzutki: https://zrzutka.pl/jedzenie-dla-medyka. TUTAJ. Wolontariusze przygotowują i dostarczają jedzenie (kanapki, ciastka, kawa i ciepłe posiłki) dla personelu medycznego walczącego z epidemią w następujących szpitalach: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie



