Trutka na psy rozrzucona na Osiedlu Tysiąclecia! To kolejny przypadek próby otrucia czworonogów w Chorzowie!

Dwóch czworonogów zmarło po spożyciu trutki

Trzy właścicielki psów wybrały się na poranny spacer w rejon Alei Krzywoustego i Piastów. Niestety ich pupile zatruły się porozrzucaną trutką na tym terenie. Psy zostały przewiezione do lekarza weterynarii, jeden z nich w zmarł w lecznicy.

To już kolejny przypadek otrucia psów w Chorzowie. Pierwszy sygnał o zaistniałej sytuacji pochodził z Osiedla Pnioki w Chorzowie. Czworonóg po zjedzeniu trutki, pomimo próby leczenia zmarł. W czwartek, 30 września Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie opublikowało post, w którym ostrzega, że na Osiedlu Tysiąclecia została rozłożona kolejna trutka. Mieszkańcy tej okolicy alarmują, że trutka została pozostawiona w pobliżu Szkoły Podstawowej numer 58.

Co zrobić, gdy mamy podejrzenie zatrucia pupila?

W takich sytuacjach bardzo ważne jest, by jak najszybciej udać się z czworonogiem do najbliższego lekarza weterynarii i powiedzieć mu o swoich przypuszczaniach związanych z zatruciem. Specjalista podejmie niezbędne działania, by wyleczyć pupila. W tym czasie właściciel powinien zgłosić sprawę na policję, gdyż próba otrucia, jest czynem znęcania się nad zwierzęciem.