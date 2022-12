Trasy rowerowe do 11 km od Chorzowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Rowerem z Chorzowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Chorzowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 191 m

Suma zjazdów: 1 152 m

Trasę rowerową mieszkańcom Chorzowa poleca Marek79

Rundka z kolegą do Rudy Sl. - Godula przez Zabie Doły,Bytom-Lagiewniki,Świętochłowice-Lipiny i z powrotem przez Świętochłowice-Lipiny,Piasniki,ośrodek rekreacyjny Skałka,przez trochę pokrecone centrum Chorzowa w stronę Parku Chorzowskiego,wzdłuż ZOO na Siemianowice gdzie zakończyliśmy przejażdżkę. Trasa w większości przebiegała ulicami choć staraliśmy się jak najwięcej jechać bokami,pogoda pochmurna i trochę wietrznie. Według licznika 36 km.

