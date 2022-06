Trasy rowerowe do 11 km od Chorzowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Dzisiaj był starszy upał, ale miałem trochę czasu na przejażdżkę i postanowiłem wybrać się do Piekar Sląskich, na Kopiec Wyzwolenia. Trasa standardowo prowadziła z Michałkowic na Dąbrówkę Wielką .Jak dotarłem do mostu na Rzece Brynica skręciłem w lewo. Jechałem wałem wzdłuż rzeki aż ścieżka zrobiła się nie przejezdna. Później skierowałem sie w kierunku Góry Kalwaria, zrobiłem tam mały postój poklikałem parę fotek i ruszyłem na Kopiec Wyzwolenia. Przy kopcu odbywał się piknik z latawcem było bardzo gorąco i jakoś ludzi nie było zbyt wielu. Dalej postanowiłem trochę improwizować i z mapa w reku szukałem nowych ścieżek między polami i tak powoli dojechałem do Zalewu Świerklańskiego. W drogę powrotna pojechałem przez Rogoźnik, na którym było sporo plażowiczów. Trasa średniej trudności ze względu na straszliwy upał Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Chorzowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Z Katowic do Lędzin przez Lasy Murckowskie Ok. 50 - 60 km trasa wiodąca głównie przez kompleksy leśne położone na południe od aglomeracji śląskiej. Po drodze można zaliczyć najwyższy punkt Katowic - Wzgórze Wandy z dostrzegalnią pożarową, podziwiać stare buki w rezerwacie „Las Murckowski”, obejrzeć dzielnicę Murcki, kościółek św. Klemensa w Lędzinach. Z Klemensowej Górki przy dobrej pogodzie można dojrzeć Beskidy. Opcjonalnie można też zwiedzić Nikiszowiec i Giszowiec. Na trasie nie ma zbyt wielu możliwości zjedzenia posiłku lub napicia się, ale można znaleźć lokal w Lędzinach, można też zatrzymać się na koniec na Rybaczówce lub na Muchowcu. Niedaleko proponowanej trasy, w Lasach Murckowskich znajduje się też ciekawy użytek ekologiczny „Płone Bagno” – który chroni część boru bagiennego wraz z fragmentem torfowiska wysokiego. Nawiguj

Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

Nawiguj