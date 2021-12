Trasy rowerowe do 11 km od Chorzowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Chorzowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Chorzowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Chorzowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Chorzowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,5 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 155 m

Suma zjazdów: 1 173 m

Rowerzystom z Chorzowa trasę poleca Arturroo1983

Dzisiaj był starszy upał, ale miałem trochę czasu na przejażdżkę i postanowiłem wybrać się do Piekar Sląskich, na Kopiec Wyzwolenia. Trasa standardowo prowadziła z Michałkowic na Dąbrówkę Wielką .Jak dotarłem do mostu na Rzece Brynica skręciłem w lewo. Jechałem wałem wzdłuż rzeki aż ścieżka zrobiła się nie przejezdna. Później skierowałem sie w kierunku Góry Kalwaria, zrobiłem tam mały postój poklikałem parę fotek i ruszyłem na Kopiec Wyzwolenia. Przy kopcu odbywał się piknik z latawcem było bardzo gorąco i jakoś ludzi nie było zbyt wielu. Dalej postanowiłem trochę improwizować i z mapa w reku szukałem nowych ścieżek między polami i tak powoli dojechałem do Zalewu Świerklańskiego. W drogę powrotna pojechałem przez Rogoźnik, na którym było sporo plażowiczów. Trasa średniej trudności ze względu na straszliwy upał

