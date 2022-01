Trasy rowerowe do 11 km od Chorzowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Chorzowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Chorzowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 22 stycznia w Chorzowie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Chorzowie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 111,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 928 m

Suma zjazdów: 1 946 m

Trasę dla rowerzystów z Chorzowa poleca Arturroo1983

112km dystans trasy. Na Pustynię Błędowską chciałem wybrać się już dawno, tylko nie mogłem znaleź czasu, albo pogoda nie dopisywała. Dziś wszystko zlożylo sie idealnie, pogoda była w sam raz na rower i mialem cały dzien wolny. Przebieg trasy był następujący z Michalkowic skierowałem sie w strone Przełajki dalej dojechałem na Grodziec, następnie na Pogorie, Antoniów, Osiedle Młodych Hutników, dalej bezdrożami przez Ręcki Las, Las Trzebiesławiecki, później jechalem przez miejscowości Wiesiółka, Gzichów, Słotwina, Niegowonice, Sadzone Sosinki :-D, Skałbania, Chechło i tak dojechalem do Pustyni Błędowskiej zrobiłem pare fotek i mały pit stop :-P . W droge powrotną ruszyłem przez Chechło, później jechałem przez las i pustynny piach :-o.Dalej trasa prowadzila przez mieściny Wałek, Łazy, Tucznawa, Sikorka, Wygiełzów, Ząbkowice, Piła Ujejska, Kostury dojechałem do Pogori, Grodźca, Przełajki i wróciłem do Siemianowic. Trase polecam wprawionym rowerzystom

