Trasy rowerowe do 11 km od Chorzowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Chorzowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Bezcelowe kręcenie km

Stopień trudności: 1

Dystans: 24,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 623 m

Suma zjazdów: 644 m

Trasę dla rowerzystów z Chorzowa poleca AniaBog

Jeśli wsiadasz na rower tylko po to by podkręcić kilometry, to ta trasa jest dla Ciebie.

95% trasy prowadzi przez lasy i drogi asfaltowe we wioskach. Jedynie ok. 1.20 km przejechałem drogą nr 44 Mikołów Gliwice... ale to nic w porównaniu z zielenią i ptakami ćwierkającymi. Polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Parki Śląskich Miast

Stopień trudności: 2

Dystans: 55,56 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 835 m