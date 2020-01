Tramwajowa "11" przez półtora roku nie dojedzie do Chebzia. Zaczyna się kolejny etap remontu ul. 3 Maja w Chorzowie

Tramwajowa „11” do Chebzia nie będzie docierać od soboty 25 stycznia do końca czerwca 2021 r. W tym czasie tramwaje linii nr 11 będą kursować w relacji Katowice Plac Miarki - Bytom Łagiewniki Zajezdnia. Na trasie Chorzów Rynek - Ruda Śląska Chebzie Dworzec PKP jeździć będzie autobusowa linia zastępcza T-11 - w dni robocze i częściowo w soboty co 15 minut, a w dni wolne co pół godziny.

W efekcie prowadzonych prac modernizacyjnych na ul. 3 Maja w Chorzowie powstanie dwutorowa, nowoczesna infrastruktura tramwajowa a także nowe chodniki, ścieżka rowerowa, jezdnia i oświetlenie.