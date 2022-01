Tradycyjne czy oryginalne? Zobaczcie jakie imiona były najpopularniejsze w Chorzowie w 2021 roku

Najpopularniejsze imiona w Chorzowie w 2021 roku

Urząd Stanu Cywilnego w Chorzowie udostępnił listę najpopularniejszych imion nadawanych w 2021 roku. Chłopcy najczęściej nazywani byli: Filip, Franciszek, Szymon, Wojciech i Jakub. Wśród dziewczynek najchętniej wybierano imiona: Oliwia, Julia, Maja, Zuzanna, Lena, Zofia i Hanna. W tych wyborach widać raczej przywiązanie do tradycji, to od wielu lat popularne wybory, choć ich częstotliwość jest zmienna.

Na drugim biegunie, wśród najrzadziej nadawanych imion, znalazły się: Andrzej, Jarosław, Remigiusz, Julian, Łukasz oraz Jagna, Krystyna, Kinga, Roksana, Jesica i Aurelia.

Inspiracje z Bliskiego Wschodu i starożytnego Rzymu

Jak co roku, w Chorzowie na świat przyszły osoby, którym nadano niezwykłe, mało popularne w Polsce imiona. W 2021 roku do grona chorzowian dołączyli: Eljasz, Samuel, Zachariasz, Teo, Orion i Timur. Pierwsze trzy mają pochodzenie hebrajskie. Teo to obcojęzyczna wersja imienia Teodora, wywodzącego się z Grecji. Orion to również imię pochodzenia greckiego, o nieznanym znaczeniu. W mitologii greckiej był on myśliwym, który zginął od ukąszenia skorpiona i został zamieniony w konstelację. Imię Timur jest pochodzenia mongolsko-tureckiego i oznacza "żelazo".