TOP 11 największych zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Ci mieszkańcy śląskiego zoo od razu budzą szacunek ZDJĘCIA

Wybraliśmy jedenaście największych zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wśród zwierzaków, które znalazły się na naszej liście jest słoń indyjski, tygrys amurski, ptasznik olbrzymi oraz pyton siatkowy. Co łączy te wszystkie zwierzęta? To one są największe w chorzowskim zoo, oczywiście z podziałem na gatunki.

Oto lista największych mieszkańców Śląskiego Ogrodu Zoologicznego:

1. Słoń indyjski – największy ssak w kolekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Na lądzie większy od słonia indyjskiego jest jedynie słoń afrykański, który ma również większe uszy oraz płaski grzbiet. Dorosłe słonie indyjskie mogą osiągać 6 m długości oraz 5 ton wagi ciała. Od jesieni ubiegłego roku w Chorzowie zobaczyć możemy dwa młode osobniki: Neda oraz Scotta. 2. Tygrys amurski – jest to największy podgatunek tygrysa, u którego dorosły samiec może ważyć przeszło 300 kg. Uważany jest za króla dżungli ponieważ wzór na jego czole przypomina chiński zapis słowa 'król'. W Chorzowie mieszkają dwie samice pochodzące z Czech i znane tutaj jako Tajga i Saga. 3. Puchacz – uważany jest za największą sowę świata oraz Polski. Jak wszystkie sowy charakteryzuje się bezszelestnym lotem (dzięki specyficznej budowie piór) oraz bardzo dużymi oczami umożliwiającymi polowanie w ciemności. Oko stanowi około 5% masy ciała dorosłej sowy. Od początku lat 90. XX w. śląskie zoo uczestniczyło w programie reintrodukcji puchacza na wyspie Wolin, wypuszczając tam wszystkie wyklute w tym czasie osobniki. 4.Pyton siatkowy – powszechnie uważany za najdłuższego węża świata. W 1912 roku, na indonezyjskiej wyspie Celebes odnaleziono osobnika, który mierzył 9,76 m i osiągał przy tym wagę 160 kg. Dzięki swej wielkości pyton siatkowy jest w stanie polować nawet na duże kręgowce, np. na warany oraz świnie. 5. Sum czerwonoogonowy – największa ryba żyjąca w akwariach śląskiego zoo. W naturze zamieszkuje dorzecza Amazonki i Orinoko, i jest jedynym żyjącym przedstawicielem swojego rodzaju. Dorosłe osobniki dorastają do 1,8 m i mogą ważyć około 80 kg. Pomimo swej wielkości, raczej nie są poławiane w celach konsumpcyjnych, ze względu na ich ciemne mięso. 6. Żyrafa siatkowana – najwyższe zwierzę świata, u którego samce dorastają nawet do ponad 5 m wysokości. Żyrafa jest także właścicielką największego serca w gronie lądowych kręgowców. U dorosłych osobników ma ono masę 25 kg. 7. Ptasznik olbrzymi – brazylijski przedstawiciel rodziny ptasznikowatych, który wraz z odnóżami osiągać może nawet 26 cm długości. Czyni to z niego drugiego pod względem wielkości pająka świata. Pomimo osiąganych rozmiarów jest dość łagodny, a produkowany przed niego jad nie jest bardzo toksyczny. 8. Struś afrykański – największy współcześnie żyjący ptak na świecie, który za swą wielkość zapłacił utratą zdolności do lotu. Dorosłe samce mierzą nawet ponad 2,5 m wysokości; samice są od nich nieco niższe, a ich wysokość rzadko przekracza 1,9 m. W śląskim zoo zamieszkują trzy ptaki – samiec oraz dwie towarzyszące mu samice. 9. Eland – największą antylopą na świecie jest afrykański eland, zwany także kanną. Waga dorosłego samca może zbliżać się do 1000 kg, długość ciała to około 3 m, zaś wysokość w kłębie sięga 1,8 m. W naturze zwierzę to zamieszkuje głównie rezerwaty na południe od Sahary. 10. Mandryl – największa małpa zwierzokształtna świata, ustępująca wielkością jedynie małpom człekokształtnym, np. gorylom czy orangutanom. W parze z wielkością idzie także wielkość jego kłów, które mierzyć mogą nawet 6 cm długości. W chorzowskim zoo zamieszkują obecnie trzy mandryle – jeden samiec oraz dwie wyraźnie od niego mniejsze samice. 11. Nilgau – największa antylopa na kontynencie azjatyckim. Zamieszkuje tereny leśne, głównie w Indiach. Osiąga do 1,5 m wysokości w kłębie. Podobnie, jak u elandów samce nilgau są większe od samic, a na głowie mają rogi, które u samic nie występują.