To są NAJDROŻSZE ulice w Chorzowie - TOP 7. Sprawdź, gdzie ceny mieszkań są najwyższe!

To są NAJDROŻSZE ulice w Chorzowie. Sprawdź, gdzie ceny mieszkań są najwyższe! Szacowana cena za m² dla Chorzowa od początku roku wzrosła o 5.72%, co daje zmianę o 263zł. Obecnie cena za 1 m² mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 4863zł.

Według serwisu SonarHome.pl obecnie w Chorzowie dostępnych jest w sprzedaży 430 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 216 budynkach.

Ile poczekamy na sprzedaż?

Czas aktywności oferty na rynku to liczba dni, jaką średnio musimy poczekać, aż mieszkanie się sprzeda. W tym miesiącu taka liczba dla Chorzowa to 80 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 87 dni.