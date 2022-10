To był jeden z najsłynniejszych klubów na Śląsku. Klub Piramida - byłeś tam 18 lat temu? Jeżeli tak, to jesteś na tych ZDJĘCIACH red./OK

CHORZÓW. Gdzie byłeś w niedzielę 27 IV 2004 roku? Jeżeli bawiłeś się wówczas w jednej z najsłynniejszych dyskotek w woj. śląskim - w chorzowskiej Piramidzie... to może jesteś na tych zdjęciach! Imprezę rozkręcał wówczas niemiecki DJ Westbam. Te zdjęcia, to jak podróż do przeszłości. Do Piramidy ściągały niegdyś co weekend setki Ślązaków! Przekonajcie się, kliknijcie w galerię.