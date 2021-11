To będzie muzyczno-kulturalny weekend w Chorzowie! Sprawdź, co będzie się działo 19-21 listopada Martyna Urban

To będzie muzyczno-kulturalny weekend w Chorzowie. Od piątku do niedzieli w mieście będzie trwał Vinyl Festival. Pojawią się na nim znani goście, m.in. Ewa Bem. Oprócz tego w Chorzowie odbędą się spektakle artystyczne, a także stand-up. Co jeszcze ciekawego będzie działo się w mieście?