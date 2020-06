Tłumy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Hitem wśród zwiedzających są pingwiny. W zoo w Chorzowie mieszka 17 pingwinów

1 czerwca otwarty został Śląski Ogród Zoologiczny. Po dłuższej przerwie do kas chorzowskiego zoo ustawiła się długa kolejka. Już od rana w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym było sporo osób. Hitem wśród zwiedzających są pingwiny, które można po raz pierwszy zobaczyć na wybiegu. Stado sympatycznych nielotów wygrzewało się leniwie na skałkach. Pingwiny wróciły do zoo w Chorzowie po ponad 40 latach nieobecności.

Śląski Ogród Zoologiczny znowu jest otwarty. Hitem zoo jest stado pingwinów peruwiańskich 1 czerwca, w Dzień Dziecka, otwarty został ogród zoologiczny w Chorzowie. Do kas śląskiego zoo ustawiła się kolejka gości. Najwięcej było rodzin z dziećmi. Każdy chciał zobaczyć nowych mieszkańców ogrodu, czyli stado pingwinów peruwiańskich. Pingwiny wróciły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po 43 latach nieobecności. Przed nowym obiektem dla pingwinów gromadzili się zwiedzający. Pingwiny leniwie wygrzewały się na skałkach. Tylko pojedyncze osobniki wskakiwały do basenu. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Długo czekaliśmy na ten moment, by pokazać naszym gościom nową ekspozycję z pingwinami. Pingwiny wróciły do śląskiego zoo po ponad 40 latach nieobecności. Pierwsza grupa pingwinów przyjechała do nas z Koszyc na Słowacji, a druga z ogrodu zoologicznego z Węgier. Pingwiny aklimatyzowały się na zapleczu, poznawały nowe pomieszczenia i opiekunów. Z końcem kwietnia wyszły na wybieg zewnętrzny z dużym basenem - mówi Jolanta Kopiec, dyrektorka Ślaskiego Ogrodu Zoologicznego.

Goście zoo mogą obserwować zwierzęta pośród skał i zakamarków oraz pod wodą. Wystarczy zejść po schodach w miejsce, gdzie przez szybę można oglądać pływające w basenie pingwiny. W śląskim zoo mieszka 17 pingwinów. Te sympatyczne nieloty przyjechały do śląskiego zoo z dwóch, europejskich ogrodów zoologicznych

- Z dwóch grup utworzyliśmy jedno stado. W tej chwili mamy grupę 17 pingwinów, w tym 9 samców i 8 samiczek. Pingwiny szybko się zgrały. To cecha charakterystyczna gatunku. W naturalnym środowisku pingwiny lubią być w dużych grupach - mówi Sabina Cieśla-Nobis, kierownik sekcji ptaków w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

- Na wybiegu w śląskim zoo pingwiny wybrały sobie jedno ulubione miejsce. To południowa, najbardziej nasłoneczniona ścianka skalna. Poszczególne osobniki lubią zajmować sobie swoje własne skałki. Mają swoje miejsce i ich się trzymają - dodaje Sabina Cieśla-Nobis.

Pingwiny karmione są trzy razy dziennie. Pierwszy posiłek dostają między godziną 7.00 a 8.00 rano, następnie jedzą około godziny 13.00-14.00 i jeszcze jest wieczorne karmienie około godziny 18.00. Ich podstawowym pokarmem są śledzie. Dwa lub trzy razy w tygodniu pingwiny dostają także szprotki. Wszystkie ryby są surowe i podawane w całości z ręki. Ryby przechowywane są w chłodniach na magazynie. Ponadto ryby są odpowiednio suplementowane, by dostarczyć pingwinom wszystkie potrzebne składniki.

Śląskim Ogród Zoologicznym jest trzecim pod względem wielkości ogrodem zoologicznym w Polsce. Na 50 hektarach Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mieszka prawie 3 tys. zwierząt, należących do 310 gatunków. 1 czerwca w śląskim zoo od rana było sporo osób. Do kas ustawiła się duża kolejka. Wielu gości chorzowskiego zoo chciało zobaczyć nowych mieszkańców. Przed nowym wybiegiem z pingwinami najwięcej było rodzin z dziećmi.

- Regularnie jeździmy na Dzień Dziecka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Największa atrakcją tego sezonu są niewątpliwie pingwiny. Bardzo się cieszymy, że zoo zostało otwarte i możemy zobaczyć te sympatyczne zwierzęta - mówi pani Beata z Sosnowca, która przyjechała 1 czerwca do zoo z 5-letnią córeczką. - Już odwiedziłyśmy Kotlinę Dinozaurów, wybieg flamingów, zobaczyłyśmy też żyrafy, słonie, niedźwiedzie, rysia, a teraz pingwiny. W styczniu mieliśmy jechać na safari do Afryki, ale córka stwierdziła, że nie musimy jechać do Afryki, bo mamy tutaj zwierzęta na miejscu - śmieje się pani Beata.

Nowy obiekt w śląskim zoo. To tutaj mieszkają pingwiny Budowa nowego obiektu dla pingwinów zakończyła się w listopadzie 2019 roku. Inwestycja w sumie kosztowała ponad 5 mln złotych. Obiekt powstał na dotychczasowym wybiegu nosorożców, w sąsiedztwie budynku małpiarni. W skład obiektu wchodzi budynek z zapleczem gospodarczym oraz basenem zewnętrznym o pojemności 220 metrów sześciennych.

Nowy budynek pingwinów zlokalizowany jest w miejscu dawnego wybiegu nosorożców białych i jeszcze wcześniejszego wybiegu żyraf. Sam budynek gospodarczy w najwyższym punkcie ma 3,5 m wysokości i nie jest udostępniony dla zwiedzających, bo znajdą się tu urządzenia do obsługi basenów oraz pomieszczenia, w których pojedyncze pingwiny będą oddzielane od reszty stada na czas choroby lub na potrzeby zabiegów hodowlanych. Zwiedzający mogą obserwować pingwiny na wybiegu zewnętrznym, pośród skał, a także pod wodą, dzięki specjalnej konstrukcji dużego basenu. Budowa nowego obiektu dla pingwinów rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. Wykonawca robót to firma Milimex z Siemianowic Śląskich. Autorem projektu jest natomiast inż. arch. Piotr Gryszka ze studia architektonicznego Minima Architekci w Krakowie. Historia pingwinów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Pingwiny wróciły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po 43 latach. Pierwsze pingwiny trafiły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w 1963 roku. Były to trzy pingwiny Humboldta, które przypłynęły do Polski z Holandii na pokładzie PZM "Świetlik".

Nieloty szybko zyskały sympatię zwiedzających i stały się ich ulubieńcami – każdego roku odwiedzało je ponad milion osób. W archiwach przetrwało niewiele informacji dotyczących obecności tego gatunku w kolekcji ogrodu. Z zachowanych danych wynika, że pingwiny można było oglądać w śląskim zoo do października 1977 roku. Pingwiny wróciły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po 43 latach nieobecności. Pingwiny Humboldta, nazywane również pingwinami peruwiańskimi, występują na wybrzeżach Peru i Chile. Ich naturalnym środowiskiem są morskie wybrzeża w rejonie oddziaływania zimnego prądu morskiego, zwanego Prądem Humboldta, któremu zawdzięczają swoją nazwę. Są to średniej wielkości ptaki, osiągające 56–70 cm długości ciała i wagę około 3.6-5.9 kg. Gatunek ten zagrożony jest wyginięciem. Obecnie liczebność ich populacji szacuje się na około 32 tys. osobników.

Godziny otwarcia i bilety wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym nie zmienią się godziny otwarcia placówki oraz ceny biletów. Przypomnijmy, że bilety można kupić w kasie w zoo lub online i wtedy nie trzeba stać w kolejce do kasy.

W kasie oczywiście można zapłacić kartą. Bilet online dostępny jest TUTAJ.