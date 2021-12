Tak bawiliśmy się podczas imprez sylwestrowych na Stadionie Śląskim w Chorzowie w poprzednich latach. Zobaczcie zdjęcia!

Podczas imprez w Chorzowie wystąpiły już takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Cleo, Michał Szpak, Sławomir, Michał Wiśniewski, Feel, czy Long & Junior, a w tym roku dołączą do nich kolejne. W każdą noc sylwestrową o północy na Stadionie Śląskim organizowany jest pokaz laserowy, który zastąpił zwyczajowy pokaz fajerwerków. Organizatorzy w ten sposób wpisali się w ogólnopolską tendencję i usłuchali obrońców zwierząt, którzy zwracali uwagę, że tuż obok w Parku Śląskim znajduje się zoo.

Zabawy sylwestrowe z Polsatem, za sprawą zaproszonych artystów oraz prowadzących, co roku znajdują się w gronie najlepiej i najcieplej przyjętych publicznych imprez sylwestrowych. Telewidzowie Polsatu oraz uczestnicy koncertu na Stadionie Śląskim zgodnie podkreślają, że są pod wrażeniem doskonałej realizacji koncertu oraz ogromnej sceny, która pozwalała artystom na bliski kontakt z fanami. Nagłośnienie i oprawa sceniczna również jest tu na najwyższym poziomie.

Impreza po raz pierwszy została zorganizowana w Chorzowie na przełomie 2018 i 2019 roku. W ubiegłym roku z powodu pandemii odbyła się ona równoległe w dwóch studiach w Warszawie, bez udziału publiczności, ale już w najbliższy piątek powróci na Stadion Śląski. My powróćmy jednak pamięcią do czasów sprzed epidemii koronawirusa w Polsce i przypomnijmy sobie jak bawiliśmy się na nie niej w ubiegłych latach. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!