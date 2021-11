Szykuje się weekend pełen wrażeń. Co będzie się działo w Chorzowie od 5 do 7 listopada?

Ogród Świateł - tego w Chorzowie jeszcze nie było

Po zeszłorocznym debiucie ogrodu świateł w Krakowie firma CD Lighting postanowiła zorganizować kolejne dwie ekspozycję, w tym jedną właśnie w Chorzowie. "Lampa Aladyna" próbnie zaświeciła się w czwartek, 4 listopada. Jednak ogród dla gości zostanie otwarty w piątek o godzinie 17. W Legendii na zwiedzających będzie czekać 28 atrakcji świetlnych oraz dwa pokazy multimedialne. Iluminacje świetlne będą wyświetlane w interwałach czasowych, mniej więcej co 15 minut, ale to nie wszystko

Godziny otwarcia i ceny biletów

Eskpozycja będzie otwarta dla zwiedzających od 5 listopada 2021 do 27 lutego 2022. Jednak godziny otwarcia zostały podzielone na dwie części - od 5 listopada do 31 stycznia wystawa będzie czynna od 16 do 21, natomiast od 1 lutego do 27 lutego goście będą mogli zwiedzić ogród świateł od 17 do 21. Wystawa jest czynna 7 dni w tygodniu.