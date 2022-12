Świąteczny jarmark w Parku Śląskim - zdjęcia. Jest też "Osada Świętego Mikołaja". Choinka już świeci!

Zimowa Osada Mikołaja w Parku Śląskim

Od soboty 3 grudnia dla gości Parku Śląskiego otwarta jest Zimowa Osada Mikołaja, którą znaleźć można w centralnej części parku, przy Ogrodzie Mozaikowym. To Domek Mikołaja, w którym dzieci i dorośli mogą spotkać się z Mikołajem i elfami oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie w wyjątkowej świątecznej scenerii. Oprawę wizualną domku Mikołaja zapewnili projektanci IKEA.W wybrane dni na miejscu odbywać się będą gry i animacje dla dzieci.

Poczta Świętego Mikołaja

Dzięki współpracy Parku Śląskiego z Pocztą Polską i Fundacją „Pocztowy Dar”, w piątek 30 listopada uruchomiona została Poczta do Mikołaja w Parku Śląskim. Dzięki niej, dzieci z całej Polski mogą wysłać list do Mikołaja, a Mikołaj i elfy zamieszkujące w Zimowej Osadzie Mikołaja w pocie czoła będą intensywnie pracować, aby odpowiedzieć na każdy nadesłany list. Trzy najciekawsze listy zostaną nagrodzone w konkursie współorganizowanym z Pocztą Polską oraz Fundacją „Pocztowy Dar”. Wybór zwycięzców nastąpi w terminie do 28 grudnia. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Parku Śląskiego.