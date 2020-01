Studniówka III LO w Chorzowie. Tak bawią się maturzyści z Batorego NOWE ZDJĘCIA

Studniówka 2020 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie. To był niezwykły bal maturalny, który trwał do białego rana. Każda klasa trzecia przygotowała własny układ taneczny do poloneza. Ponadto maturzyści zatańczyli pierwszy taniec z nauczycielami. Zobaczcie nowe zdjęcia ze studniówki Batorego.