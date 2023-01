Studniówka 2023 Katolickiego Liceum z Chorzowa. Maturzyści bawili się w hotelu Focus w Chorzowie Batorym - zobacz ZDJĘCIA Mateusz Czajka

Studniówka 2023 Katolickiego Liceum z Chorzowa. Studniówki w województwie śląskim ruszyły pełną parą. 14 stycznia bawili się m.in. uczniowie z chorzowskiego „katolika”. „Cały czas nie dowierzam, że to jest moja studniówka. Wydaje mi się, że to idealny czas do podsumowania tych czterech lat na to, by po raz pierwszy pożegnać się z osobami, z którymi kończymy naszą przygodę i podziękować nauczycielom” – mówi Zuzanna.