Studniówka 2020 III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. Zobaczcie ZDJĘCIA z balu

Studniówka 2020: Rozpoczął się sezon studniówkowy. Swój bal maturalny mieli także uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. Maturzyści bawili się wczoraj, 11 stycznia, na swojej studniówce. Bal rozpoczął się o godzinie 19.30 w Adrii w Rudzie Śląskiej. W studniówce uczestniczyło prawie 300 osób, w tym około 170 maturzystów, a także zaproszeni nauczyciele oraz osoby towarzyszące.

Studniówka maturzystów z Batorego Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie odbyła się 11 stycznia w restauracji Adria w Rudzie Śląskiej. Bal maturalny rozpoczął tradycyjny polonez z nauczycielami. To jednak nie był koniec tańców. Każda z sześciu klas trzecich przygotowała swój układ taneczny do poloneza, co oznacza, że w sumie można było zobaczyć siedem niezwykłych tańców. Na studniówce Batorego bawiło się prawie 300 osób, a w tym około 170 maturzystów, czyli uczniów klas trzecich, którzy w tym roku będą pisać egzamin dojrzałości.

Maturzyści tradycyjnie na swój bal zaprosili grano pedagogiczne oraz osoby towarzyszące. Nie zabrakło także rodziców, którzy współorganizowali studniówkę. Było elegancko i z klasą. Maturzyści byli ubrani w eleganckie garnitury, dominował kolor granatowy i czarny, a dziewczyny zdecydowały się na długie suknie.

- Sukienkę na studniówkę kupiłam już w listopadzie. Później jeszcze dobrałam dodatki. Na sam bal uczesała mnie moja mama. To pierwszy taki wieczór, że wszyscy uczniowie są tak ładnie ubrani. Wszyscy wyglądają pięknie - mówi Julia Jung, maturzystka z III LO w Chorzowie. - Na bal przyszłam ze swoim chłopakiem. Układ taneczny do poloneza ćwiczyliśmy wspólnie już od listopada - dodała Julia Jung, która po zdanej maturze planuje zrobić sobie rok przerwy na podróżowanie autostopem po świecie. Studniówka to tradycyjny bal maturzystów, który odbywa się na sto dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami. Oczywiście jest to symboliczne 100 dni przed maturą. Przypomnijmy, że pisemne egzaminy maturalne w 2020 roku rozpoczną się 4 maja i potrwają do 21 maja. Część ustna zaplanowana jest od 4 do 22 maja.

- Ten rocznik jest bardzo charakterystyczny. Wyrazistą klasą jest klasa b (medialno-teatralna), co było widać nawet dzisiaj, bo przygotowali poloneza z wyjątkową choreografią oraz przerywnikami. Uczniowie tej klasy są bardzo utalentowani artystycznie i pewnie o nich usłyszymy. Mamy też bardzo silną klasę matematyczną. Klasa a, czyli klasa prawniczo-językowa, to bardzo dobra klasa z przewodniczącym całego samorządu uczniowskiego na czele. Dał się poznać jako świetny organizator i my przepowiadamy mu dobrą przyszłość np. jako działacz oraz osoba, która zasiądzie we władzach miasta. Klasa d to z kolei klasa usportowiona, jest tutaj bardzo wielu uczniów, którzy trenują sport. Klasa f to klasa medialno-społeczna, ale utalentowana również artystycznie. Klasa e to klasa medyczna z bardzo wysoką średnia, więc myślę, że uczy się tutaj wielu przyszłych lekarzy - opowiada o swoich maturzystach Katarzyna Sikora, dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. - Moim maturzystom życzę, by dziś na balu świetnie się bawili i by tak jak ta zabawa dobrze dziś wypadnie, tak też świetnie poszła im matura - życzyła swoim uczniom dyrektorka szkoły Katarzyna Sikora.