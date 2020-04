Starochorzowski Dom Kultury zamienił się w zakład tworzący przyłbice dla medyków w ramach akcji "Śląsk drukuje dla medyków w koronie"

- Występy artystyczne i koncerty musiały ustąpić miejsca narzędziom, foliom i kartonom. Starochorzowski Dom Kultury w czasie pandemii koronawirusa zmienił się w zakład tworzący przyłbice. Wolontariusze przywożą w to miejsce materiały wydrukowane przez drukarzy z całego Śląska - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

W największej sali Starochorzowskiego Domu Kultury trwa montaż i pakowanie masek, które potem trafiają do szpitali i innych potrzebujących osób. Ostatnio taka przesyłka od organizatorów akcji "Śląsk drukuje dla lekarzy w koronie" trafiła do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Nasze obecne zapotrzebowanie to ponad 4 tysiące sztuk. Staramy się każdego dnia dostarczać do szpitali przyłbice. Pojawił się problem z pomieszczeniem, gdzie moglibyśmy składać te przyłbice i pakować do szpitali. Z pomocą wyszedł nam Starochorzowski Dom Kultury, który udostępnił nam przestrzeń - dodaje Krzysztof Poppe.