Spójrzcie, co za piękna architektura. Wspaniałe projekty z woj. śląskiego w prestiżowym konkursie UE. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022

25 obiektów z Polski i aż pięć z województwa śląskiego lub zaprojektowanych przez naszych architektów zakwalifikowała się do konkursu Mies van der Rohe Award, najważniejszej nagrody za architekturę w Europie. Nominacje w drugiej fazie ogłoszono 9 września 2021, bo organizatorzy, do listy z pierwszej fazy, ogłoszonej w lutym, dodali 85 nowych projektów z całej Europy. Z naszego regionu o tytuł powalczą:

W tym roku zakwalifikowano do tego prestiżowego konkursu aż 532 projekty z 41 krajów. Najwięcej - z Hiszpanii (39). 33 projekty ma Francja, 29 Niemcy, 26 Belgia, Polska - 25. Włochy i Wielka Brytania - po 21, a Portugalia - 22. W tej edycji konkursu Mies van der Rohe Awards są też projekty z Armenii, Mołdawii, Tunezji. Wśród polskich projektów są m.in. przebudowa słynnego dworca autobusowego w Kielcach, osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu, przebudowa kina Zodiak w Warszawie czy zabytkowego sanatorium w Otwocku. Wszystkie to wyśmienita architektura.

W Polsce powstaje w sumie 25 nominowanych obiektów z całej Europy. Wszystkie zostały zbudowane przez polskich architektów w Polsce, a kilka z nich jest efektem współpracy różnych biur. Co dalej z nominacjami? Już samo znalezienie się na liście zakwalifikowanych do konkursu to wielki prestiż. Wszystkie prace są oceniane przez wymagające jury, złożone z wybitnych profesjonalistów z różnych środowisk. Potem powstanie tzw. short list (krótka lista) nominowanych do finału konkursu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kwietniu 2022 roku, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w maju 2022 roku.

Tak, trwa to długo, bo nagroda EU Mies dostosowała kalendarz tej edycji, aby uwzględnić wszystkie prace i zapewnić bezpieczeństwo, rygor i możliwość drobiazgowej oceny wszystkich projektów w czasie pandemii.