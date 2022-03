Spacerowicze w Parku Śląskim w Chorzowie - choć pogoda nie sprzyja, można wybrać się na spacer

Spacerowicze w Parku Śląskim

Park Śląski w Chorzowie to miejsce, które jest pięknie, niezależnie od pogody. Nawet w takie dni jak dziś, gdy brak jest słońca, a temperatura jest niska, sporo osób wybrało się na spacer do parku. Można tu pooddychać świeżym powietrzem i odpocząć od wszystkich złych informacji, które dopływają do nas w ostatnim czasie. Będąc w parku można odwiedzić także Śląski Ogród Zoologiczny. Taki sposób spędzenia soboty wybrało dziś trochę osób. Zobaczcie dzisiejsze zdjęcia z Parku Śląskiego.