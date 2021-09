Sokół Ostróda - Ruch Chorzów. Niebiescy pokonali ostatnią drużynę i są liderem II ligi

Bramka do szatni

Wreszcie w doliczonym czasie I połowy Ruch znalazł sposób na defensywę gospodarzy. Z rzutu rożnego podał Przemysław Szkatuła, a Mokrzycki z bliska głową wpakował piłkę do siatki.

Niespodziewanie na początku meczu przeważali gospodarze, którzy odważnie ruszyli do przodu i dwa razy zatrudnili Jakuba Bieleckiego. Na pierwsze uderzenie Ruchu trzeba było poczekać do 17. minuty, ale Marcin Staniszewski nie miał problemu z uderzeniem Michała Mokrzyckiego. Trzy minuty później Tomasz Foszmańczyk strzelił z dystansu, piłka przeszła po rękach bramkarza, jednak Staniszewski zdołał ją złapać przed linią bramkową.

Sokół zdobył honorowego gola

Szybko po przerwie było 2:0 dla Ruchu. Niebiescy wykorzystali błąd przy wyprowadzeniu piłki. Bramkarz Sokoła podał do Jana Flaka. Podanie zwrotne przejął Damian Kowalczyk, z którym jakoś poradził sobie Staniszewski, a piłka trafiła do Foszmańcyzka, który wykorzystał okazję i skierował ją do pustej bramki.