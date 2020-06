Śląski Ogród Zoologiczny na archiwalnych zdjęciach. Pamiętacie taki ogród w Chorzowie? Dziś mieszka tu prawie 3 tys. zwierząt

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym na 50 hektarach mieszka prawie 3 tysiące zwierząt, należących do 310 gatunków. Na zobaczenie wszystkich zwierząt potrzeba kilkugodzinnego spaceru, a i tak może się to nie udać. W pierwszym roku działalności śląskiego ogrodu zoologicznego, czyi w 1958 roku, przejście przez wszystkie alejki zoo zajmowało tylko pół godziny.

Zwierzęta do zoo w Chorzowie przekazano w latach 50. XX wieku z grodów zoologicznym w Bytomiu i Katowicach. Niektóre gatunki do ogrodów zoologicznych przywozili także marynarze. Tak do zoo trafiały małpy, papugi, węże, wielkie żółwie. Wiele zwierząt cyrkowych również zamieszkało ostatnie w śląskim zoo.Z cyrku w Turynie do Chorzowa przyjechała słonica Gina.

Dziś w śląskim zoo dużą popularnością zwiedzających cieszą się m.in. pingwiny. Warto jednak wspomnieć, że już kiedyś w ogrodzie w Chorzowie można było zobaczyć te sympatyczne nieloty. Pierwsze pingwiny trafiły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w 1963 roku. Były to trzy pingwiny Humboldta, które przypłynęły do Polski z Holandii na pokładzie PZM "Świetlik".