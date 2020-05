Śląski Ogród Zoologiczny: kiedy zoo w Chorzowie będzie otwarte? Czynne są już ogrody zoologiczne w Opolu i w Warszawie

Kiedy zostanie otwarty Śląski Ogród Zoologiczny? Czynne jest już zoo w Opolu i w Warszawie

W Polsce otwierają się ponownie ogrody zoologiczne. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca 2020 roku zamknięte dla zwiedzających do odwołania zostały ogrody zoologiczne. Rozporządzenie Rady Ministrów z soboty 16 maja pozwala na ponowne otwarcie ogrodów w Polsce. Z tej możliwości skorzystało już zoo w Opolu, a od 20 maja czynne jest także zoo w Warszawie. A co ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym? Kiedy zostanie otwarte zoo w Chorzowie?

- Trwają przygotowania do otwarcia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Nie możemy jednak mówić o konkretnej dacie, z pewnością nie będzie to już ten tydzień. Niestety nie ma konkretnych wytycznych, jakie muszą spełniać ogrody zoologiczne, by mogły zostać otwarte. Chcemy zapewnić zwiedzającym odpowiednie normy bezpieczeństwa. Jesteśmy w kontakcie z sanepidem - mówi Jolanta Kopiec, dyrektorka Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.