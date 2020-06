Serwal to nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zobaczcie nowego lokatora zoo w Chorzowie!

Co się stało z pingwinami ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego?

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko.