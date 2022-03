Ruszył konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Organizatorem jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” organizuje kolejną edycję wielkanocnego konkursu, który skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Jak dotąd, dzieci wykonywały głównie pisanki i prace plastyczne , nawiązujące właśnie do świątecznych jajek. W tym roku, po raz pierwszy tematem przewodnim będą palmy. Dzieci mają za zadanie przygotować własnoręcznie różnorodne prace plastyczne w dowolnej technice, ale jak twierdzą organizatorzy, można spodziewać się bardzo kreatywnych dzieł konkursowych.

Po raz pierwszy motywem przewodnim będą wielkanocne palmy

Organizowany przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną jest kontynuacją corocznej już tradycji przygotowywania prac, związanych z tematyką Świąt Wielkiej Nocy i odbywa się już od kilku lat. Wcześniej dzieci przygotowywały świąteczne pisanki, zaś w tym roku po raz pierwszy motywem przewodnim będą wielkanocne palmy. – Te konkursy się zmieniają i choć zawsze dotykają tematyki, związanej z tradycjami wielkanocnymi, to skupiają się na różnych jej elementach. Do tej pory motywem przewodnim były świąteczne jajka i pomysłów tutaj zawsze było sporo. Teraz wprowadzamy pewną nowość i dzieci po raz pierwszy przygotują wielkanocne palmy. Nie wiemy, czego się tym razem spodziewać, ale na pewno będzie tu duża kreatywność – mówi Joanna Skorupska-Badura, kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Upowszechnianie wiedzy na temat kultury Górnego Śląska

Uczestnikami są uczniowie śląskich szkół podstawowych

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. W poprzednich latach organizatorzy otrzymywali około trzystu prac podczas każdej edycji, a więc i tym razem oczekują na liczny odzew ze strony dzieci. W tym celu, muzeum rozesłało informacje o konkursie do wszystkich szkół podstawowych w województwie śląskim, a na piękne palmy wielkanocne, wykonane przez uczniów czeka do 5 kwietnia 2022 roku. Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie. Organizatorzy informują, że zgłoszenia prac dokonują rodzice, wychowawcy lub opiekunowie kół plastycznych, a podlegają temu wyłącznie prace wykonane własnoręcznie, w ramach działań indywidualnych.