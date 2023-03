Rusza Festiwal Kultury Słowiańskiej w Skansenie. Warsztaty, pokazy rękodzieła, nauka fechtunku i wiele innych na SLAVNI 2023

Festiwal Kultury Słowiańskiej - pierwsza edycja w chorzowskim skansenie

W chorzowskim skansenie od 22 do 23 kwietnia odbywać się będzie Festiwal Kultury Słowiańskiej SLAVNI 2023. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Na festiwalu posłuchamy wykładów, weźmiemy udział w spotkaniach autorskich, które dotyczyć będą religii, codzienności i wierzeń dawnych Słowian. Oczywiście nie może zabraknąć ogniska i dobrego klimatu. To wszystko będzie połączone z możliwością zobaczenia i uczestniczenia w wielu warsztatach związanych z życiem naszych przodków. Jak informuje organizator oprócz stoisk z kramami czekają na nas:

Prezentacja walk grupowych wojowników słowiańskich

Ponad 40 wystawców i rękodzielników

15 słowiańskich autorów książek

Wykłady o kulturze słowiańskiej

Koncerty zespołów muzycznych: Svita oraz Śpiewnice

Panele dyskusyjne z autorami popularnych książek

Gra terenowa “Egzamin szeptuchy”

Tor łuczniczy dla dorosłych i dzieci

Warsztaty dla dorosłych i dzieci

Pokazy rękodzielnicze

Wydarzenie organizuje iSAP - Słowiańska Agencja Prasowa z Dąbrowy Górniczej. Pełen plan wydarzenie dostępny jest w naszej galerii. Festiwal będzie trwał we wspomniane na pocżatku artykułu dni (22 i 23 kwietnia) od 10.00 do 17.00.