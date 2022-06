Ruch Chorzów z trzecim wzmocnieniem przed sezonem w I lidze. Pomocnik wrócił na Cichą

Łukasz Moneta wraca do Ruchu Chorzów i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia. W minionym sezonie grał w Stomilu Olsztyn, który spadł do eWinner 2. Ligi.

Gdy latem 2017 r. Moneta opuszczał Cichą, zapowiadał, że jeszcze wróci. I dotrzymał słowa. - Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Ruchu, wróciłem - mówił dziś „Monet” po podpisaniu kontraktu.