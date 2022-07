Ruch Chorzów z nimi na I ligę. Niebiescy po awansie zrobili w kadrze rewolucję. Kto zagra przy Cichej?

Zobacz w galerii ZDJĘĆ nowych piłkarzy, którzy przyszli do Ruchu Chorzów w przerwie letniej przed sezonem 2022/2023.

Fortuna 1. Liga w nadchodzącym sezonie będzie bardzo trudna, z czego zdają sobie sprawę w Ruchu. Przy Cichej nastąpiły też trudne rozstania, a Filip Żagiel, który znalazł się na liście transferowej, zapowiedział, że zostaje i będzie walczył o miejsce w pierwszej drużynie!

Do Wisły Płock odszedł pomocnik Michał Mokrzycki i to jest największa strata Ruchu. Kibice nie byli zachwyceni, że w drużynie zabraknie Rusłana Zubkowa, czy Pawła Żuka, ale większość z nich podkreśla, że ufa zarządowi klubu w transferowych poczynaniach. W sumie, z uwzględnieniem listy transferowej, Cichą opuszcza aż 17 zawodników, choć nie wszyscy z nich grali w Ruchu wiosną. W czwartek 7 lipca ogłoszono, że Tomasz Dyr i Jakub Nowak odchodzą z Ruchu. Ich kontrakty zostały rozwiązanie za porozumieniem stron. Jakub Rudek ponownie został wypożyczony do Śląska Świętochłowice.