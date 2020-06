Ruch Chorzów wydał książkę dla dzieci. Tytuł to „100 lat Niebieskiej Legendy". Ile kosztuje? Zobacz

„100 lat Niebieskiej Legendy” to wyjątkowa książka dla dzieci wydana specjalnie z okazji 100-lecia Ruchu Chorzów. Barwne ilustracje okraszone ciekawymi informacjami i wierszami, z pewnością przypadną do gustu wszystkim młodym fanom Niebieskich. Jak powstał Ruch Chorzów? Jak wspaniali są jego piłkarze, trenerzy i kibice? Jak wyglądała dawniej niebieska eRka? Odpowiedzi na te (i inne) pytania znajdziecie właśnie w tej książce. Po dziejach Ruchu oprowadzą Was: Gerard, Cila oraz niezastąpiony Adler - czytamy na stronie Ruchu. Adler to maskotka chorzowskiego klubu.